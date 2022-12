Arce no habla sobre Camacho; cívicos y autoridades coordinan acciones

A dos días de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el jefe de Estado, Luis Arce, no se ha referido al tema en sus redes sociales ni a través de sus colaboradores, pese a que los opositores calificaron esta determinación como una medida “política” desde el Gobierno y no de la justicia. En tanto, algunos alcaldes de ciudades capitales y gobernadores se declararon alarmados por la situación del país, mientras los cívicos coordinan acciones y el Conade convoca a movilizaciones para este viernes (30).

“Iván Arias está apoyando a Camacho, estaba apoyando (diciendo) que es persecución política y no es persecución, se está haciendo justicia. Por eso usted, Iván Arias, no convoque a su base. Caso contrario, la Federación Departamental va a cerrar su alcaldía, usted no provoque a las 20 provincias y te vamos a dar chicote, no provoques”, advirtió el dirigente provincial.