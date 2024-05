Arce, sus cifras y una amenaza desesperada

La inflación más baja de la región (tema repetido y sigue siendo mal explicado) tasa de desempleo más baja; segunda economía en crecimiento; no tenemos crisis; las reservas se las tiene que usar y: hay dólares, no hay escasez, todo se debió a un ataque especulativo, para terminar en la amenaza: los empresarios exportadores deben traer sus dólares en un 100%, o… vamos a tener que emitir “alguna medida” …

Me pregunto y digo: ¿esa era la finalidad de usar poco más de una hora con los periodistas? ¿es correcto amedrentar a los empresarios exportadores para que traigan sus dólares, amenazando (por abajo) ejercer control de la economía y depósitos privados, generando, tal vez, una especie de “corralito”? ¿Tiene espalda como para eso?

“La economía no es un asunto del Espíritu Santo”, dijo, a tiempo de asegurar que “aquí es la economía y, la economía hay que saberla manejar” y pasó a mostrar datos de inflación en otros países para “compararse” con ellos que deben estar envidiándonos, cuando la realidad es que no podemos compararnos con Brasil, por ejemplo. Tampoco podemos comprar insumos para los hacer medicamentos o, comprarlos hechos para que no falten en las farmacias, o mantener los productos en los mercados y supermercados que suben de precio porque ni la importación legal ni el contrabando pueden sostener la falta de dólares, cuando no es capaz siquiera de hacernos conocer cuánto es el déficit Fiscal, que pese a ser obligatorio darlo a conocer, anualmente, no lo presentan desde el 3er trimestre del año pasado (2023), y ya vamos llegando al segundo trimestre del 2024.

De datos serios hemos obtenido información de que el mismo sería superior al año de la pandemia, que estuvo en -12.4% , bordeando, para abajo o arriba del -16%, (unos 34.000 MMbs); pero al parecer de eso no se habla y entonces a los neófitos nos resulta incomprensible cómo se pueden medir cifras y hacer cálculos cuando nos falta la mitad de los datos para sacar cuentas claras; los analistas serios, a los que el presidente criticó en esa misma conferencia de prensa, hablan de los temas que tocó el presidente y no coinciden en nada y eso obliga a creer a uno de los 2 lados y en mi caso, llegando a 25 años seguidos en este oficio, uno tiene que creerle al que analiza mirándolo todo y no al que hace propaganda para llegar más o menos “de pie” a la elección; si llega.

Esto del déficit Fiscal está como los datos de las reservas de YPFB, no se dicen “porque eso se lo reservan” ellos.

Mostró también, “su excelencia”, datos sobre el desempleo, cuando debiéramos hablar sobre el desempleo, que es altísimo, en términos formales porque el 80% de los bolivianos no tienen empleo formal y este es un país de cuentapropistas que trabajan cuando pueden o como pueden, generando su propio ingreso; esta tasa del 80% sí debe estar entre los primeros lugares del mundo y muestra la precariedad en la que vivimos; gran parte de la responsabilidad de esto es atribuible a las políticas de gobierno, a los incrementos salariales políticos que no dejan al inversionista privado convertirse en mejor empleador porque los porcentajes aumentados por el gobierno apenas dan para cubrir esos montos.

Pero el señor presidente asegura, además, que se mantiene el poder adquisitivo del salario y eso se lo tenemos que atribuir al desconocimiento de la calle; les recuerdo que es el mismo ex ministro de economía que dijo que se hace canasta familiar con 100bs. (https://www.noticiasfides.com/economia/huarachi-34la-canasta-familiar-es-acorde-al-salario-que-percibe-cada-trabajador-34). Es claro que sigue sin entenderlo.

El presidente Arce sigue con la propaganda sobre el interés mundial que generaría su política económica, asegurando que de muchos lados lo buscan para que explique cómo lo que hace (aseguró que irá), mientras uno se pregunta si en verdad sucede eso (invitaciones y éxito), porque el verdadero termómetro de éxito debiera darse midiendo la inversión extranjera seria y grande en el país, porque esta hace rato que no llega al país; reconózcanlo: muchos de los que vienen terminan siendo peores que los locales YLB o la ABC, destruyendo lo que tocan al paso, sean piscinas de evaporación del litio o los caminos como los de El Sillar, a los que el inefable (que no se puede explicar con palabras) Montaño les da 6 meses más de plazo “para recibirles la obra” (https://noticias.unitel.bo/sociedad/montano-afirma-que-no-se-recibira-la-doble-via-el-sillar-hasta-que-se-solucionen-los-problemas-en-la-obra-BF10409787).

Arce asegura que no hay crisis porque el modelo económico se basa en la “demanda interna”, en una muestra de haber tomado una gran distancia de la realidad económica, olvidando decir que gran parte de esa demanda es subsidiada, sean hidrocarburos o alimentos, como bien lo hace notar Gonzalo Chávez, en SIN COMPOSTURA-NOCHE (10-05-2024), motivo principal del alto déficit Fiscal que tenemos oculto como un secreto de Estado. La demanda interna se nutre de la subvención; mientras hubo excedentes de hidrocarburos se disimulaba cualquier cosa, pero ahora se nota, porque ya el gas no alcanza, y si la economía real, la de la calle, no se la sostiene o equilibra, con los ingresos de la plata que entra desde afuera, que es la de los exportadores, o sea, plata legal y, no del narcotráfico ni contrabando, la estabilidad tiene desequilibrios y hay crisis, aunque el presidente no la vea, aunque esta viene desde el año 2014, desde cuando se fueron gastando los casi 16.000 MMUSD, (millones y dólares) de reservas internacionales y de los encajes legales de los Bancos privados y otras platas que dejaron de ingresar al país, (exportaciones de gas) que se gastaron y, podemos sumar y seguir en lo que ya no hay y dificulta todo, así se diga y asegure que no hay crisis.

¡Y no se habla del incremento de las deudas! Interna del 15 al 30% y externa, de 14 al 30% que subieron porcentualmente en 30 y 15%, financiaron espejismos económicos en consumo y, así nos va. No hay inversiones externas, lo marcamos desde hace rato; además de ello no achicaron el gasto. Es inexplicable que reconozcan como único problema el gasto por importación de combustibles, y ofrezcan soluciones mágicas con unas plantas de biodiesel, de etanol o consumos “Flex fuel”, porque el etanol solo da para 35% de mezcla en gasolinas que importamos, el biodiesel en menor porcentaje en el diésel y el Flex fuel es para vehículos con motores exclusivamente con esa tecnología y, para lograr tal cometido seguramente pasarán unos 20 años, como para que se sustituya una gran cantidad de vehículos en el parque automotor, porque somos uno de los países con mas vehículos viejos del mundo; es un hecho: los vehículos “bárbaros” van a comenzar a llegar en tecnologías nuevas en unos 5 a 10 años, pero vienen en cuentagotas; el reemplazo será más largo. Arce va a tener que cargar con sus desaciertos en esta materia (combustibles) porque ni él ni Morales se preocuparon en explorar hidrocarburos … así ahora lo quieran hacer ahora, asociados con la gigante empresa símbolo brasileña, es tarde, vamos a tener unos años complicados… si tenemos suerte de encontrar gas, al menos, hasta que se explote lo descubierto.

Por último, eso de la amenaza a los empresarios exportadores del país, muestra desesperación por una parte y pánico por la otra porque pone en evidencia que no sabe de dónde sacar aquello que se necesita para estar bien y le permita encarar una campaña electoral que se le pone cuesta arriba porque por más relato que tenga el presidente o su partido, la realidad de la calle se siente y esa no ayuda ganar elecciones, si acaso haya un candidato creíble, por supuesto, en la vereda del frente.

Como estará de mal esto, que ni el relato le alcanza; el presidente sigue sin ser popular, su gobierno es tremendamente desorganizado y hay una suerte de permeabilidad a los conflictos políticos externos e internos (muy malos operadores e intereses propios).

Así no hay chance de mucho… aunque intente eso del “poder popular” y se “comunistice” (neologismo del autor) de los dientes para afuera cuando su interna cercana se practica el capitalismo voraz.