Arce: un reyecito desnudo y chiquitito

La propaganda masista gastó millones de dólares (ahora inexistentes) durante más de un decenio, para asentar en la mente de los bolivianos que su modelo económico social comunitario y productivo, era un milagro económico. Y lo sigue haciendo como buen régimen populista. El entuerto en el que se encuentra es que el gigantesco ruido cae en saco roto. Nunca fue un milagro económico. Nunca hubo una política económica real. Hubo bonanza por precios internacionales, no generados por los masistas. Fue una coyuntura histórica. No un milagro. Hubo riqueza ajena y un gasto irresponsable.

La economía no puede determinar qué valores debe tener una persona -salvo reglas y controles a los que debe someterse - pero sí debe aclarar qué se puede esperar de una determinada política económica. Lo contrario es inmoral. Una característica propia del masismo basada sólo en una propaganda hueca. Disfrutaron de los resultados de una capitalización, dilapidaron todos los ingresos en una época extraordinaria y creyeron que el paraíso era eterno. Armaron empresas estatales deficitarias, plagadas de podredumbre, reventaron la institucionalidad, la justicia y la independencia de poderes y terminaron por esquilmar a policías y militares que, ya de por sí, son gaznápiros.

Después de más de 14 años, cuando ahora ya no hay los miles de millones de dólares por la venta de gas –sólo como dato objetivo, la producción de gas se ha desplomado en un tercio desde 2014, otro tercio se vende a nivel nacional a valores inferiores a los del mercado, y el resto se envía a Brasil y a Argentina, y su insana porfía de subsidiar, entregar bonos por cálculos políticos y no por un fundamento económico y dilapidar el dinero de los bolivianos y agigantar el déficit fiscal, haciendo del aparato estatal una ciclópea agencia de empleos masistas -, ahora están ellos ricos y nosotros pobres.

Durante el Gobierno de Evo Morales, de 2006 a 2019, una de las primeras decisiones fue nacionalizar el petróleo y el gas para destinar mayores recursos a los programas sociales. En lugar de usar adecuada y eficientemente las ganancias obtenidas por las mayores ventas de gas en reforzar y potenciar el aparato productivo y la industrialización, los masistas se dedicaron a ampliar el gasto público, invertir en empresas estatales ineficientes y a desincentivar la exploración de gas en el sector que más ingresos le generaba. Ahora no hay nada. Sólo culpabilización y victimización burda. Pero no hay una política económica de manejo de crisis.

Muchos son los analistas que advierten sobre los graves peligros de la economía boliviana, producto de un modelo estatista, y de la crisis que se avecina por malas decisiones recurrentes. Así que no es una campaña “de la derecha”. No es una guerra “del imperio”. No es culpa de Jeanine (cuya gestión fue mediocre y torpe como Gobierno transitorio). Tampoco es una propaganda de la oposición. ¡No!