Arce y Evo estuvieron distantes tras la marcha

Los tres líderes del oficialismo estuvieron ayer en la testera y no pudieron ocultar la incomodidad que les causaba estar juntos.

Al fondo, Evo Morales quedó parado, lejos del protagonismo del momento. Trató de disimular. Bailó en su lugar y, mientras, hacía flamear una wiphala y la miraba. No se animó a acercarse, tampoco ninguno de su excolaboradores se dirigió a él. Tal vez una seña con la mano hubiera sido suficiente para que se sumara a los animados pasos de la danza.

“El pueblo no se dejará sorprender, el pueblo sabe las consecuencias de estar bajo un Gobierno de derech a y golpista, lo hemos sufrido, encarcelamientos, muerte, y eso jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver un golpe de Estado”, afirmó el jefe de Estado durante su discurso.

Descartó un “censo politizado”, y luego advirtió que “a la derecha solo le interesa llenar sus bolsillos y vaciar los bolsillos del pueblo, solo tiene cantos de sirena, no tiene un programa, porque no le interesa eso, no le interesó la salud, educación ni el bolsillo de los bolivianos, lo único que les interesa es desgastar a un Gobierno que ha salido del pueblo y para el pueblo”, advirtió.