Arce y los errores del litio

Un tercer tema, y quizás el más importante, es la falta de transparencia. En el actual proceso de apertura a propuestas en EDL, mucha gente piensa que es una “licitación.” Pero no es así, y por eso es que las empresas que se postularon no están en el SICOES. Nunca se dio un reporte claro sobre por qué algunas empresas fueron elegidas y otras excluidas. En muchos casos, ni siquiera se puede comprobar que la salmuera boliviana haya llegado a los laboratorios de las empresas que están en carrera (de China, EEUU y Rusia). Solo una empresa envió su maquinaria piloto a Uyuni por cinco meses con excelentes resultados (y aun así quedó excluida).

En quinto lugar se encuentra la poca socialización que se ha hecho en el sector. Es verdad que ha habido algunos eventos con estudiantes o comunidades. Pero no existe una estrategia sistemática que consulte frecuentemente con la gente que vive en Uyuni, o con los ciudadanos de Potosí y Oruro en general. Además, COMCIPO se opone a prácticamente todo lo que propone el gobierno y el MAS. Pero se debería desarrollar un mecanismo de consulta democrática con las poblaciones más afectadas por la extracción del litio. Si no se hace esto, se arma una bomba de tiempo que puede estallar como reventaron las guerras del agua y del gas.

Finalmente, el sexto problema es que existen varios casos de nepotismo en el sector. Recién ahora, que han surgido las evidencias del papel de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, se entiende mejor cómo y por qué se llegó a este punto para que interviniera en el sector del litio. Entre otras cosas, en conversaciones de audio se refiere a un ex empleado de Elon Musk diciendo que “está muy ligado a Tesla…ese es su fuerte.” También dijo que “Luis me dijo, hijo, vos hazte cargo, reúnete para el sector litio” y “a Luis tenemos que llegar con un proyecto [en litio]… y tantos dólares” ya que “a Luis no le interesa mucho los detalles técnicos [del litio] porque no le va a entender, es así”. Marcelo Arce también dijo “estoy armando el plan de gas, energía y litio.” Hay cosas aún más perturbadoras, como amenazas en mensajes de WhatsApp para, en sus palabras, “silenciar” a gente para no “exponer” sus “negocios” en el litio. Se debe eliminar el nepotismo, abuso de poder y amedrentamiento.