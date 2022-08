Pero los países también se pueden conocer por su pasado y, para eso, los libros no son suficientes. Desde hace por lo menos una década, yo recorro Bolivia a través de sus archivos; escasos, pero con suficientes documentos como para tomarse toda una vida revisándolos.

Lamentablemente, los bolivianos no tenemos cultura archivística. Cuando los papeles se acumulan, los botamos o quemamos y esa es la suerte que corren los documentos. Eso hace todavía más valiosos a los archivos que los resguardan.

Como potosino, aprendí a escudriñar archivos en el que tiene la Casa de Moneda, cuyos fondos son tan valiosos que llegan investigadores del exterior para consultarlos, pero también acudo, con alguna frecuencia, al de la Diócesis de Potosí, que no tiene tanta suerte. Este se encuentra bajo la custodia del Obispado y, carente de catalogación y el debido mantenimiento, corre riesgo de perder muchas de sus valiosas piezas. Aquí se han congregado muchos de los archivos parroquiales de Potosí, así que es consultado fundamentalmente para trámites administrativos.

Aunque parezca difícil de creer, la Universidad Tomás Frías carece de archivo. Hace un par de años busqué documentos que se supone les fueron entregados, pero el rector de entonces me dijo que estos se habían extraviado. Ese caso es muy distinto al de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que tiene un archivo y biblioteca envidiables, abiertos a los investigadores y que, acudiendo a su directora, Marilin Sánchez, es posible consultar a distancia.

En el tiempo que llevé escudriñando los archivos, he recibido una innegable y valiosa colaboración del personal de ambos repositorios y eso me ha permitido avanzar en mis investigaciones del pasado de Bolivia. Pero en un país como el nuestro, víctima de la burocracia que corroe sus instituciones, he respirado aire fresco con la eficacia del personal del ABNB que ha sabido responder a mis pedidos y consultas a distancia con una celeridad propia de países del primer mundo.