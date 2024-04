Áreas protegidas cruceñas, en el limbo por recurso de Choquehuanca en el TCP

Para Castro, la Gobernación no ha sabido defender, sacando la Ley de Ordenamiento de forma oportuna, pues fue contemplada hace poco.

Asimismo, dijo que el nivel central no puede, por encima del departamental, anular sobre todo el tema de la protección al medio ambiente. “Tienen que aprender a defender las tuiciones que da la CPE a los gobiernos autónomos”, aseveró.

Sin embargo, explicó que desde el nivel central del Estado presionaron con la Cámara Agropecuaria del Oriente “para que Rubén no sacara la ley, y nos quedamos sin alguna herramienta”, dijo.

Para Morón, hay un problema de comunicación porque el pueblo cruceño debería estar al tanto desde el Ejecutivo Departamental, instancia debería dar la certeza de que no solo se está comunicando, sino además defendiendo de la mejor manera las UCPN, para no llevarse sorpresas desagradables, “vía la justicia del MAS”.

“¿Cómo es posible que la Gobernación no mantenga informado al pueblo cruceño?, cuestionó Morón, sobre la posibilidad de perder la tuición sobre once áreas naturales departamentales, “solo porque Choquehuanca se está apoyando en no más de 500 personas para tomar esa decisión”.