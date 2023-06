Argentina pasa de importar gas natural a competir por ser proveedor de Brasil

Ahora, con su yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (Neuquén), Argentina tiene expectativas de ser un exportador de peso en la región.

Velásquez lamentó que esta pérdida se deba a una baja producción de gas y no a la caída de los precios del gas natural. El analista hizo notar que en 2014-2015, que fueron los momentos de mayor exportación de gas a Argentina, el país recibió más de $us 170 millones, mientras que, a mayo de 2023 el monto fue de unos $us 60 millones.