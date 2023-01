Argentina y Brasil esperan potenciar comercio con una moneda común

Fue, reconoció, “una experiencia tímida”. “Nuestra decisión no fue vinculante, sino optativa”, recordó. Y finalmente, “no fue algo que tuviera la fuerza que nos imaginamos”, admitió.

El ministro argentino de Economía, Sergio Massa , había señalado al Financial Times, previo a la reunión de presidentes, que los dos países comenzarían a transitar el estudio de esta alternativa.

El objetivo sería reducir la dependencia de la divisa estadounidense en las transacciones internacionales.

“Si dependiese de mí, tendríamos comercio exterior siempre en las monedas de los otros países para no depender del dólar”, enfatizó Lula, quien se preguntó: “¿Por qué no tener una moneda común entre los países del Mercosur, o de los BRICS? Me parece necesario que eso ocurra”.