Argentina y la trampa populista

No es un dato menor que quienes más sufren las consecuencias de estas erradas políticas económicas y sociales, terminen votando por quienes causan un constante deterioro de sus ingresos y de los aspectos más esenciales de su calidad de vida. Tampoco es casualidad que más de veinte millones de argentinos reciban los llamados “planes”, en Bolivia les diríamos bonos, de los cuales viven alrededor de la mitad de la población, por lo que el peronismo kirchnerista ha agitado eficientemente el temor a que cualquier gobierno distinto elimine estas trasferencias estatales que vuelven dependientes a amplios sectores de la población y los convierte en electorados cautivos.

No obstante, se cree generalmente que cuando las crisis llegan a los bolsillos de la gente, y especialmente afectan a los sectores de menores ingresos, estos buscarían un cambio. No siempre es así y Argentina es la muestra de ello. Una parte importante de la población, entre un 30% y un 40% generalmente, siguen estos proyectos políticos hasta en las peores crisis, reflejadas no solo en el encarecimiento de los productos de consumo básico sino también por su escasez.