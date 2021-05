Arias dice que enfrentará al MAS y Copa postula alianza con sectores

Escucha esta nota aquí

Los alcaldes de La Paz y El Alto iniciaron ayer sus gestiones. Iván Arias adelantó que enfrentará “sin rendirse” al MAS, que lo quiere procesar por supuesta corrupción. Eva Copa, por su parte, llamó a conformar una alianza con los sectores alteños para sacar adelante la ciudad.

“No los vamos a decepcionar, vamos a trabajar mañana, noche y día. Nos quieren humillar, nos quieren seguir procesos, yo les puedo asegurar no me voy a rendir, no me voy a escapar, no voy a huir”, manifestó Iván Arias.

El Ministerio Público imputó al alcalde de La Paz por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución, cuando ejercía como ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Áñez. La acusación más reciente se centra en la presunta designación irregular de un funcionario (que no cumplía ciertos requisitos). Más temprano, el flamante alcalde confesó que se sentía como cuando nació su primer hijo: “sufriendo, pero entusiasmado por esta nueva etapa”.

Recordó que hace 27 años trabajó en la Participación Popular “y este lunes (ayer) me gradúo de alcalde”, indicó Arias.

Por la mañana se dirigió al Palacio de Justicia en un vehículo eléctrico Quantum. En el acto de posesión, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Jorge Quino, pidió a las flamantes autoridades realizar un trabajo conjunto, sobre todo ante la situación que atraviesa el país debido al Covid-19.

Posteriormente, el concejal Jorge Dulon Fernández, de la alianza Por el Bien Común, Somos Pueblo del alcalde Iván Arias, fue elegido ayer en la tarde como presidente del Concejo Municipal de La Paz en la sesión inicial del ente deliberante, en la que eligió la directiva por el periodo de un año, es decir, de mayo 2021 a mayo de 2022.

“Vamos a trabajar juntos y vamos a honrar las promesas, es importante que se generen espacios de reconciliación. Debemos ser humildes, acercarnos a la gente, nuestros actos cotidianos deben reafirmar en los paceños esperanza en tiempos mejores. Debemos trabajar por una La Paz en paz, justa y moderna”, manifestó la autoridad, quien también agradeció el apoyo de la ciudadanía.

Eliana Paco, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue elegida vicepresidente y Óscar Sogliano, de la Alianza Por El Bien Común, Somos Pueblo, secretario del Concejo Municipal.

En un acto simbólico, Iván Arias participó por la tarde de un homenaje a Pedro Domingo Murillo, realizado en la casa del prócer paceño, donde encendió la tradicional tea e hizo un llamado a la reconciliación y soñar en grande para poner a La Paz en movimiento, hacerla una ciudad moderna y donde se pueda vivir en paz “pese a quien le pese y a pesar de todos los obstáculos”.

Luego caminó unas dos cuadras hasta el Teatro Municipal. Allí, tras la investidura, en la que el presidente del Concejo, Jorge Dulon, le entregó la banda municipal, el bastón de mando y medalla edil, el flamante alcalde Arias se dirigió al balcón del teatro para saludar a la ciudadanía.

Grupos de simpatizantes llegaron con batucadas y bandas. Luego hubo un desfile.

El Alto

Eva Copa asumió como alcaldesa de El Alto convocando a una reunión con el presidente Luis Arce y llamando a los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) a despojarse de su color y rencor políticos y sumarse por el desarrollo de la urbe alteña tras su posesión y toma de juramento en el Tribunal de Justicia de esa capital, reportó Innovapress.

“Convoco a los concejales del MAS a despojarse de los colores y rencores políticos y sumarse al cambio. Convoco a la unidad y la reconciliación para salir adelante, convoco a los hermanos del MAS a que se sumen al cambio y transformación de la ciudad de El Alto, la campaña ya ha terminado”, dijo. Planteó también una alianza con sectores por el bien de El Alto.

Copa fue posesionada en el Palacio de Justicia de esa urbe. En sus primeras palabras ya en su calidad de autoridad, anunció que solicitará una reunión con el presidente Luis Arce. Este martes Copa participará de una posesión simbólica en la avenida Juan Pablo II.

Anticipó que la salud, educación y la generación de empleos serán una prioridad para su gestión y equipo de trabajo. Muy emocionada reconoció que su campaña fue difícil, sobre todo por una guerra sucia que tuvo que enfrentar y por las difamaciones de las que fue objeto.

Agregó que el reto más grande que tiene es gestionar el ingreso de recursos, porque hereda una alcaldía con varios conflictos financieros.

La flamante autoridad comprometió un trabajo 24/7 por la ciudad y que priorizará la salud, educación y la generación de empleos. En las próximas horas anunció que definirá la conformación de las secretarías de la comuna y su gabinete que la acompañará. “Nosotros vamos a hacer una agenda de visitas a nuestros diferentes distritos. Vamos a hablar con los vecinos, queremos saber qué piensan ellos, qué es su carencia y de qué forma podemos ayudar nosotros”, sostuvo.





La alcaldesa de El Alto juró ayer. Hoy se dará un baño de multitudes.