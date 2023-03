Armin Dorgathen, YPFB: “Trabajamos en Vaca Muerta para producir gas natural y petróleo”

_ Esta semana publicamos un informe con datos del INE de que se ha importado un 31% más de lo que necesita Bolivia en diésel. Se denunció que esta diferencia podía dar lugar al contrabando...

Es bueno aclarar. El INE obtiene datos de Aduana, el pronóstico de importación de combustibles se realiza en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB. Estas tres entidades definen cuál será la programación para la importación y producción nacional de combustibles. Normalmente YPFB solicita permisos y pide un volumen mayor a la Aduana, para no tener ningún problema al momento de importar combustibles y quedar corto por si necesitáramos mayor cantidad hacia el país.

Nosotros hablamos la semana pasada con el INE para corregir en que los datos salgan como lo que es, una exportación de gas por ejemplo, que pueda salir de YPFB o la ANH en su defecto.

¿Cuál es el consumo real el año 2022? Han sido 2.259 millones de litros que se consumió en diésel. Si hablamos de las acusaciones de que fueron 300 millones de litros o 30%, estaríamos a los niveles del 2017 que en ese año se importaban 1.915 millones de litros, en 2018 casi 2.000 millones de litros, entonces estaríamos reduciendo.Evidentemente, cada año hay un crecimiento del 10%, en 2020 tuvimos un año anómalo por la pandemia, después vamos reactivando la economía y en 2022 volvemos a la tendencia normal de crecimiento. No existe una importación adicional de combustibles y menos en una magnitud del 30% o de 300 millones de litros. No existe esta magnitud de importación adicional.

Hemos visto que el presupuesto para importación de combustibles se ha ido duplicando de $us. 1.000 a 2.000 millones entre 2021 y 2022. Para este año se está presupuestando alrededor de $us. 4.000 millones y eso es mucho más que el 10% al que usted se refiere...

Evidentemente, estamos hablando de que 2020 fue un año anormal, en 2022 hemos tenido una guerra entre Rusia y Ucrania donde Rusia es el segundo productor más grande del mundo en petróleo y derivados. A nivel mundial no sólo subió el diésel y la gasolina, subió el GLN, el gas natural y todos los combustibles que provee Rusia. La mayoría de los buques dejaron de venir, se les hacía mucho más atractivo económicamente ir hacia el lado de Europa que a América, es parte de una situación de guerra dura que la seguimos viviendo.

Algo que nunca ocurrió antes es que el precio de los productos terminados comparado con los productos del diésel marcaba la misma tendencia, iban de la mano.