Arrasando a sangre y fuego...

Bueno, sobre el fuego y los incendios no es casualidad que se incendien principalmente los parques nacionales, las reservas forestales y las áreas protegidas , es decir es claro que de lo que se trata es de arrasar con todo para tomar el control del territorio, por encima de leyes de protección o peor aún apoyándose en leyes que mas bien han promovido este holocausto ambiental. Nadie ya duda de esto y el uso de la violencia contra los bomberos es ya el extremo de la evidencia.

Decíamos toma del territorio a sangre y fuego, como en los viejos tiempos. Sobre el uso criminal del fuego ya no hay dudas. Pero, y la sangre? No veo que maten y descuarticen hombres, mujeres y niños como en el pasado, pero el asesinato es evidente, ya no es con espadas, es con el PM 2,5.