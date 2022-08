Arreglo del sistema eléctrico y limpieza se hacen esperar en el mercado Mutualista

“Esto con el fin de darle seguridad al socio que va a empezar a trabajar, pero mientras no haya esa reconstrucción el gremial no podrá entrar a vender y los pasillos van a quedar clausurados, porque hay peligro de que esa pared se derrumbe. Además, los que pertenecen a los 8.000 metros también están en riesgo, porque el muro puede caer a su lado”, dijo el comerciante.

Quedaron afectados dos paneles eléctricos y el cableado. Tras una inspección de la CRE, realizada el martes, les informaron que no podían conectarles la luz hasta que realicen el cambio del cableado. “Entonces mientras no hagamos ese mantenimiento, no nos van a instalar la luz, por eso no podemos reabrir el mercado. Las autoridades han ayudado a los comerciantes de los 8.000 metros, por eso también pedimos esa ayuda”, acotó.