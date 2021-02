Arturo Murillo Prijic: “El peor enemigo del Gobierno de Luis Arce es Evo Morales, no quiere que termine su mandato”

Escucha esta nota aquí

¿Por qué se fue del país?

Por perseguir a los delincuentes y a los narcotraficantes. Ese ha sido nuestro trabajo, trabajo que hoy lo estoy pagando con un exilio por haber perseguido a los que habían gobernado 14 años con el MAS; me refiero al narcotráfico.

Yo no perseguí políticos, yo perseguí narcotraficantes que hoy están saliendo a la calle. Los que quedaron en Bolivia, como (Gonzalo) Medina, por ejemplo, y sus socios están a cargo de la Policía y los que logramos nosotros extraditarlos, como Montenegro, socio de Medina, ha sido condenado a 11 años de cárcel en Brasil. Qué quiere decir esto, que el ministro Murillo actuó siempre correctamente en base a la ley, y no en base a consignas políticas.

Dos semanas antes yo denuncié que el coronel (Johnny) Aguilera me estaba persiguiendo y él lo negó diciendo que estaba metido en los archivos. Bueno, un tiempo después estaba jurando como comandante y se lo digo: tuve que salir de Bolivia porque descubrí que había un plan para detenerme, llevarme a Palmasola y asesinarme.

_¿Ese era el plan?

Ese era el plan, iba a haber una revuelta en Palmasola, me iban a detener el día viernes en Santa Cruz, me iban a meter en primera instancia a Palmasola, se planeaba una revuelta de narcotraficantes.

_¿Por qué cree que Aguilera quería matarlo?

A mi Aguilera me buscó por varios medios, para hablar conmigo. Yo nunca quise recibirlo, porque sabía que estaba implicado en la muerte del hotel Las Américas. Él fue quien diseñó todo el plan. Al final, lo he recibido porque recurrió a un alto dirigente político pidiéndole por favor que interceda para que yo lo escuche.

_¿Lo recibió?

Sí. Fue al Ministerio de Gobierno y se entrevistó conmigo. Fue a venderse como un angelito y a decirme que podía ayudarme y darme información del Gobierno que salió. Yo le dije que abandonara mi oficina, que no trabajaba con soplones y que yo sabía que él tenía que ver con las muertes del caso de supuesto terrorismo.

_¿Cómo ve el escenario político actual?

Yo pensé que con lo que pasó en el 2020 en las elecciones habíamos tocado fondo, pero no veo eso, yo veo que siguen las peleas. Veo con tristeza lo que pasa en La Paz peleándose.

Miro un ‘Negro’ Arias que ha despegado, que todos deberían apoyarlo para ganar La Paz, pero, sin embargo, veo mezquindades. Me alegra que en Cochabamba la gente se haya volcado por un Manfred Reyes Villa que demuestra claramente que tiene experiencia. El político antiguo es necesario porque resulta ser que le hemos abierto la puerta a los jovencitos políticos y han ido a asaltar una alcaldía como en Cochabamba. En Santa Cruz, el MAS la tiene negra, puede perder la Gobernación y la Alcaldía.

_Según las encuestas, el MAS solo tiene garantizada la Gobernación de Cochabamba en el eje central. ¿Qué opina?

Eso ni se discute. En La Paz, creo que la Gobernación caerá en manos de este grupo del Felipe Quispe, no porque el hijo del Mallku sea un líder ni mucho menos, sino va a pasar lo que ocurrió con Jhonny Fernández, el voto póstumo, y eso creo que va a dañar mucho a la ciudad de La Paz, porque si el hijo del Mallku, que en paz descanse, tiene la misma radicalidad que el Mallku, pobre La Paz.

_¿Y Eva Copa?

Lo que pasa con Eva Copa me alegra. Ha aprendido mucho siendo senadora, se ha tratado de poner dura para buscar su candidatura cuando sabía que Evo Morales la estaba engañando. Él les ha ofrecido a todos con tal de ganar, ¿pero qué ha pasado después? no ha cumplido y a la que menos le iba a dar era a Eva Copa, porque ella se le puso al frente en determinado momento por la democracia. Copa jugó un papel importante en la democracia y eso hay que reconocerlo.

Ese es el escenario político del país y no hemos tocado fondo, pero lo que está claro que el MAS se está cayendo en pedazos, porque el peor enemigo del Gobierno de Luis Arce es Evo Morales.

_¿Por qué el peor enemigo?

Porque Evo Morales no quiere que Arce termine su Gobierno. Evo Morales está confrontado con Choquehuanca, porque Morales fue quien lo envió al exilio dorado. Y lo hizo porque lo incomodó, porque mostró sus ganas de participar y de ser candidato a la Presidencia. Si Choquehuanca postulaba en 2019 no se hubieran presentado los problemas que hemos tenido y por ahí hasta ganaba el MAS. Pero Evo Morales no quería ceder ni Álvaro García Linera, tampoco el sangriento de Juan Ramón Quintana y toda esa cúpula que ha hecho narcotráfico, que ha matado gente en el país, Raúl García Linera, todos ellos fueron la línea dura que le decía a Evo que él era el único que podía ser presidente. Ellos son los que acabaron con Evo Morales

_¿Y cómo ve usted el tema de su caso, la denuncia que hay por la compra de gases lacrimógenos?

No tiene ningún sustento, no va a llegar a ninguna parte. Primero, porque no ha habido corrupción, fue una compra de emergencia, se la ha hecho por ley, se ha amparado con decreto supremo. La ley ampara la compra de los gases que hemos hecho, ellos tratan de encontrar algo en nosotros cuando claramente todo fue legal.

_¿Y el caso respiradores?

Esa es la única cosa que ha tenido una mancha de corrupción, que se ha comprobado. Puede haber otros casos que yo no los conozca, pero el caso de corrupción que se ha comprobado y que yo he sido quien ha ordenado que se meta presos a todos los que estaban involucrados, es precisamente el caso respiradores.

Pero cuando hemos descubierto quiénes estaban detrás de eso, eran Gabriela Montaño y su asesor (Fernando Valenzuela), gente que está saliendo en libertad ahora. Nosotros hemos manejado un Gobierno de la manera más correcta, más limpia y más transparente.

Que hubo corrupción, seguramente, que se juzgue a los corruptos, pero los delincuentes no pueden juzgar a la gente. ¿Quién cree en los jueces que tenemos ahora?, yo he estado confrontado con los jueces, el Ministerio Público, desde el primer día de mi gestión.

_Se ha declarado el día de las elecciones de octubre pasado como el de la recuperación de la democracia, ¿hubo un golpe de Estado?, ¿cómo lo ve?

Hay un estudio que lo he replicado en mi Twitter y es un sopapo para Lucho Arce porque dice que después de 14 años, el año más democrático y de mayor avance en la democracia que tuvo Bolivia ha sido el año 2020 y justamente es porque nosotros hemos respetado la democracia, los derechos de todas las personas.

¿Qué pasó cuando ganó el MAS en octubre del año pasado?, ¿qué nos pedía a nosotros la gente? La gente nos pedía que no entreguemos el mando, que metiéremos presos a todo mundo y eso sí era una locura, eso sí no se podía hacer, somos democráticos y hemos cumplido con la democracia. Dijimos que íbamos a cuidar las elecciones y entregamos el gobierno.

_¿Qué responde a esas denuncias de golpe?

El MAS es el Gobierno de la mentira y Lucho Arce quiere distraer, no está diciendo que ha habido golpe de Estado, no está nombrando el día que ganó como el día de la recuperación de la democracia por loco. Tengo claro que lo está haciendo para distraer a los periodistas y todos corren detrás del hueso que suelta.

Lanza esas acusaciones para desviar la atención, que han traído 20.000 vacunas que no sirven para nada, cuando tienen más de 30.000 médicos en el país. Hace un gran show en el país por 20.000 vacunas mientras Chile mete dos millones.

En Estados Unidos, en las farmacias a partir del 10 de febrero se van a empezar a vender las vacunas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Bolivia? Porque hay una incapacidad terrible y se está tratando de tapar toda esa incapacidad con eso, golpe de Estado, gobierno de facto. ¿Cuándo hubo 2.800 contagios en un solo día durante la gestión de Áñez?, jamás, y en febrero va a ser terrible los contagios y es culpa de las elecciones, culpa del mal manejo del Gobierno.

_¿Qué viene para usted?

Después de todo lo que he pasado, he decidido dar un paso a un costado, yo me jubilo de la política. No quiero volver a ser candidato a nada, ni a ser ministro, ni a ser Alcalde, me jubilo de la política y me voy a dedicar a escribir mis memorias. Algún día voy a publicar todo lo que yo sé, que es mucho y voy a tratar de ayudar a gente que está entrando en la política, a darle consejos, esas cosas, pero yo, políticamente, le doy esta primicia, no voy a volver a la política nunca más.

_¿Añora volver al país?

Volveré, pero cuando haya fiscales y jueces que sea probos, no al servicio de narcotraficantes, ni de delincuentes.