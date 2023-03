Asambleísta y funcionarios son investigados por agresión a Jhonny

“Me acabo de enterar (ayer por la tarde) que fui denunciada por funcionarios de la Alcaldía por los presuntos delitos de secuestro y de provocar lesiones graves. Las acusaciones son falsas, son calumnias. Estaba en mi lugar de trabajo, no sabía que Fernández acudiría a la Gobernación. Me acerqué al escuchar las protestas y, en ese momento, me enteré que eran los vecinos que estaban haciendo sus trámites y rechazaron su presencia”, afirmó García.