Aseguran que condena a Calvo desvela el maltrato del Gobierno a Santa Cruz

La demanda se activó a denuncia de asambleístas departamentales del MAS en Santa Cruz, quienes acusaron a Calvo de decir que la wiphala es un “trapo” que no lo representa, y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021.

En contacto con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, Calvo señaló que no confía en la justicia y denunció que jueces y fiscales trabajan para el Gobierno. “Un juez ha aceptado una mentira, porque los peritos ni siquiera me nombraron como autor de un ultraje a la Wiphala. Esta condena no me amedrenta a mí, sino a todo el pueblo cruceño y boliviano, para que nadie pueda decir nada, expresar un sentimiento, porque será sometido a la justicia que el MAS maneja sin disimulo”.