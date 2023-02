ASFI dice que las tasas reguladas subieron utilidades de los bancos

“Es falso que los préstamos con tasas reguladas no sean rentables para las entidades financieras, lo que es más que evidente a partir de las cifras registradas desde su implementación en 2014”, sostuvo el ente regulador.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn señaló que, si bien las tasas reguladas ayudaron a muchas personas a acceder a créditos no son una medida recomendada.

“Las tasas de interés son el precio del dinero, especialmente cuando estás hablando de recursos líquidos como el dinero. Poner techos de tasas es establecer que el precio del dinero no refleje exactamente las condiciones del mercado”, señaló.

Detalló que las tasas son el precio del dinero y establecer un costo que no corresponde a las condiciones mercado y a largo plazo puede causar más problemas que oportunidades a la gente. “El problema de las tasas artificiales es que a mediano y largo plazo empiezan acumular mucha ineficiencia en la colocación de los créditos y puede traer problemas a las empresas y personas”, señaló.

Explicó que la regulación crea un contexto en el que las empresas inviertan accediendo a créditos bajos “que hacen posible la realización de los negocios”. “Si vuelven las tasas de mercado, las empresas tendrán dificultades. Esto no es correcto, así como se está subsidiando la gasolina se está subsidiando el interés”, alertó.

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, sostuvo incluso que muchos de estos créditos no cumplieron sus objetivos esperados. “Algunos proyectos de vivienda social están deshabitados. Si bien hubo un beneficio, pero no se cumplieron las expectativas”, señaló.

“Además, el crédito de vivienda social no tuvo el alcance esperado, porque no ha llegado a la cantidad de personas proyectadas y porque no es negocio para ellos (los bancos)”, dijo.