Asunto: De la estabilidad a la incertidumbre

Las épocas tranquilas, no duran para siempre, ahora es tiempo convulso, están manejando el Estado unos impostores que utilizaron la democracia para llegar al poder pero no son demócratas, democracia es un sistema de vida, es amar la libertad, es tener una justicia proba e independiente, es respetar al adversario, es concertar las políticas públicas, es creer en la alternabilidad de los mandatos y ellos no están pensando ni a largo, ni a mediano plazo, no piensan en el país, sino en cómo sostenerse en el poder y cómo reproducirlo, por eso presentan un paquete de leyes represivas, por eso compran diputados de “oposición” para aprobar vender lo último que les queda, que le habían dejado los “partidos neoliberales”: las reservas del oro.