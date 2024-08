Atentado a estudiante de colegio moviliza a padres por seguridad

El atentado contra la integridad de un estudiante de 14 años de una unidad educativa cruceña, movilizó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, padres de familia, junta escolar, delegados, así como a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Según el resultado de las investigaciones, a las 12:30 del sábado 17 de agosto, un grupo de estudiantes de este colegio, tras salir de clase se trasladó hasta la plaza del Cementerio General, donde el alumno de 14 años fue herido con cuchillo; recibió un corte en el rostro de otro compañero de 13 años.



Al centro educativo incluso acudió el concejal municipal Juan Carlos Medrano para pedir informes de este violento suceso.



El personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó ayer una inspección a la unidad educativa. Asistieron padres de familia, profesores, la directora del centro educativo, además de delegados y los padres del estudiante que fue la víctima de la herida en el rostro.



La abogada Constanza Gutiérrez, que asumió defensa del afectado, manifestó que, después de conocer todos los informes, al final se detectó cómo ocurrieron los hechos del pasado sábado. Aseguró que el alumno era objeto de constantes burlas porque era el primer año que estudiaba en ese colegio porque venía de una unidad particular. Dijo que, por eso motivo, los demás alumnos lo insultaban, se burlaban y sufría de bullying.



“El pasado sábado fue lo peor. Recibimos información que el alumno de 14 años salió al mediodía, y un grupo de 12 estudiantes había salido a las 10:30, lo esperaron afuera que salga”, dijo.



“Los 12 lo llevaron con engaños hasta la plaza del Cementerio General y el de 13 años sacó un cuchillo para provocarle una herida en la cara”, remarcó la jurista.



Aseguró que el autor, por ser inimputable ante la ley penal, no puede ser investigado, solo la Defensoría de la Niñez realiza las pesquisas y que se deben tomar medidas administrativas para que el centro educativo garantice una verdadera seguridad con el fin de evitar hechos como este y de mayor gravedad”, añadió la abogada respecto a los primeros avances de las investigaciones de este caso.



La Defensoría de la Niñez, que movilizó a profesionales, emitió una citación para la declaración de la directora del colegio, además convocó a otras personas con el fin de acumular elementos para esclarecer el hecho de violencia escolar.



Debido a que el agresor y el herido son inimputables a la ley ordinaria penal, la Felcc no puede actuar, pero es vigilante en el aspecto de la seguridad para aplicar medidas preventivas en el colegio.