Auditoría de la gestión de Camacho se presentará a Aguilera y a la Asamblea

“Si hubiera algún comentario, objeción o documento que pueda devenir de alguna incongruencia que ellos puedan encontrar, estamos prestos a evaluar si es que presentaran alguna documentación para eliminar, si es que correspondiera, la observación”, explicó el auditor general de la Gobernación cruceña, Germán Daza.



Agregó que tras la lectura del viernes se realizará un acta en la cual se remitirán, en limpio y a más tardar hasta el lunes 19, los estados financieros y el informe de confiabilidad al gobernador en suplencia Mario Aguilera.



“Al tener la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) conocimiento de los estados financieros y el informe de confiabilidad, debe remitirlos a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y, en paralelo, al Ministerio de Economía y la Contraloría General del Estado”, complementó.



Por último, dijo que estas observaciones de control interno que dará el informe de confiabilidad permitirán mejorar la captación y el uso de los recursos del Estado.



En tanto, el asesor general de la Gobernación, Luis Fernando Roca, explicó que según el Estatuto Autonómico estos informes pasarán a la ALD solo para su puesta en conocimiento.



“La ALD tiene que tener conocimiento (de los informes) por un tema de transparencia y para ayudar en su labor de fiscalización, pero esto no significa que ellos tengan la atribución de aprobar los estados financieros y menos la auditoría”.



Estos documentos serán de conocimiento público, a partir de la próxima semana, cuando sean subidos al sitio web de la Gaceta Oficial Departamental.



Para esta jornada, además de la parte operativa del Ejecutivo, el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, dijo a EL DEBER que estará en la lectura del informe.



“Nos llegó la invitación del Auditor General de la Gobernación para la lectura del informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control emergente del año 2023. La invitación llegó a mi persona, así que lo estoy haciendo extensivo al resto de la ALD, pero estaremos presentes ahí para recibir la información”, dijo el titular del legislativo.



Hace unas semanas, el exasesor de gestión de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, dijo en una entrevista con EL DEBER Radio que espera que esta auditoría técnica en la entidad departamental se ejecute a la brevedad porque así se hará “un corte” entre la administración de Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera.



“Tenemos tranquilidad con esa auditoría porque hay un corte para que nuestra gestión no se mezcle con la del vicegobernador. En lo que no estamos de acuerdo es que se den prejuicios u opiniones previas a esa auditoría, porque eso marca un direccionamiento en las auditorías como una especie de venganza contra el equipo del gobernador”, dijo Suárez.



Antes del feriado de carnaval, Aguilera manifestó que esta auditoría de confiabilidad no iba a ser profunda, pero iba a remarcar situaciones que obligarán a profundizar algunos hechos.



“Son procesos de investigación con auditorías precisas en casos como, por ejemplo, el robo de computadoras, la documentación de la Secretaría de Desarrollo Económico, los documentos que se quemaron en el incendio (de la Unidad de Epidemiología del Sedes), y una suerte de situaciones que deben ser profundizadas en la auditoría”, explicó la autoridad departamental.