Aún en terapia intensiva, la justicia somete a Eidy Roca a un calvario judicial

“Con mucha tristeza, el país entero sigue de cerca los reportes sobre el deterioro de la salud de la exministra, quien se encuentra en etapa terminal de una enfermedad que no tiene cura . Como lo hicimos en su momento, insistimos en pedir a los administradores de justicia que actúen con un sentido amplio de humanidad y solidaridad, teniendo en cuenta que, para precautelar su salud y su propia vida y con la certeza de que ella no puede asumir su defensa, debe ser apartada del caso respiradores”, dijo Lima.

PARA SABER

NO HABLA, NO CAMINA

Como consecuencia de la enfermedad de ELA, la ex ministra de Salud perdió la capacidad de comunicarse, se moviliza en silla de ruedas y no logra sostener los brazos, pero además, antes de la traqueotomía necesitaba de un respirador permanente. Cada vez que iba a firmar al Palacio de Justicia debía desconectarse de este.