Ausencia o aplazo del Estado en materia de salud

Hace bastante tiempo, publiqué una nota en relación a que en una de las cajas de salud, no sé si en las otras es similar, los enfermos se ven sometidos a un martirio para conseguir una ficha y ser atendidos; pero ahí no termina, pues después de esperar de pie toda una noche para que al amanecer tenga la suerte de conseguir una ficha, viene otra estación del vía crucis porque le señalan tres o cuatro meses después la fecha en la que será atendido y si lo atienden, reciben una receta con medicamentos que la farmacia de esa institución no tiene y el paciente debe acudir a las farmacias privadas para adquirirlos con su propio peculio y a veces no le alcanza.​