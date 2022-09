Autoridades ausentes en el mes cruceño

El gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no asistió por segundo año consecutivo a la inauguración de la Expocruz el viernes 16 de septiembre, y el alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, tampoco concurrió anoche a la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental, porque dijo que tenía que hacer un viaje precisamente en esa fecha.

El jueves 22 se realizará la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y si bien hasta ahora no hay ninguna confirmación de asistencia o ausencia del gobernador Camacho a ese acto, las condiciones permiten prever que lo más probable es que tampoco asista.

¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo es que las principales autoridades del departamento y la ciudad no asisten a los eventos y actos tradicionales de la celebración del aniversario cruceño por hacer cálculos políticos, en actitudes de desaire al pueblo que los eligió?

La Expocruz es el evento comercial y de exposición más grande del país, del que la región siente un justificado orgullo de todos los cruceños, excepto quizá del gobernador Camacho, que igual que hizo el 2021, también este año decidió no concurrir al encuentro formal que da por inaugurada la gran muestra económica de la región.

¿Qué actividad tenía el gobernador que fuera más importante que acompañar con su presencia la apertura de la gran vitrina productiva del departamento de Santa Cruz? La noche del viernes hasta el presidente Luis Arce estuvo allí, rompiendo una larga conducta de los primeros mandatarios de los últimos años que no llegaban para esa ocasión, generalmente porque la fecha coincidía con las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York.

Similar conducta presentó anoche el alcalde Jhonny Fernández, que no participó en la sesión de honor de la Asamblea Departamental, donde estaba invitado. Argumentó, sin dar mayores explicaciones, que tenía que realizar un viaje. ¿Qué destino o misión fuera de la ciudad podría ser más importante para que Fernández cumpla precisamente en la semana del aniversario de Santa Cruz? Su explicación suena poco convincente, y más parece una excusa infantil por no decir las cosas como son para justificar su ausencia.

Nadie podría exigirles que comulguen con las mismas ideas políticas, porque finalmente de eso también se trata la democracia, de disentir, de pensar distinto y respetar esa diferencia; pero de lo que no pueden excusarse es de su obligación de entenderse, de dialogar entre ellos, de coordinar acciones, de proyectar planes y un futuro de bienestar para la región. Si no son capaces de comprender esa misión que tienen como gobernador y alcalde, es que quizá estamos ante autoridades que no dan la talla para la enorme responsabilidad que el electorado cargó en sus espaldas a pedido de ellos mismos; nadie les obligó: ellos postularon y ellos fueron elegidos.