Dado que el MAS-IPSP carece de los dos tercios necesarios para la selección de candidatos para las Elecciones Judiciales prevista para este 2023, el mismo asume que la oposición bloqueará tal selección y no se logrará contar con candidatos/as a tiempo, por lo que no se contaría con nuevas autoridades judiciales electas para cuando las actuales concluyan su mandato el 3 de enero de 2024. En previsión, el diputado Cabezas del MAS propone hacer una ley corta que posibilite la designación de autoridades judiciales transitorias (Página Siete, 20/2/2023) que ejerzan hasta tanto no se elijan y posesionen las nuevas.