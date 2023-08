Autoridades llaman a preservar la unidad y la paz; preocupa el narcotráfico

“Que bonito es celebrar 198 años de independencia, esa libertad de sentirnos libres”, agregó al llamar a preservar la democracia y condenar el autoritarismo.

“Que bien se vive libre y esto queremos en nuestro país, no queremos ser sometidos al poder, aunque hay momentos en que nos llevan por ahí. No queremos estar sometidos al poder ni a ideologías que no son propias de acá. Se habla de libertad y democracia, pero cómo vivimos la democracia, acaso es decir lo que me da la gana y no querer escuchar lo que dice el otro, ¿eso es democracia?”, cuestionó.