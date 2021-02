Autoridades usan su gestión para jalar votos y el TSE no descarta analizarlo

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce y el alcalde de La Paz,Luis Revilla, prometieron apoyo y gestión en tiempos electorales y sus opositores denunciaron que buscan el voto a favor de sus partidarios. El TSE no descarta analizar los casos si hay denuncias, y por ello, su presidente Salvador Romero prefirió no adelantar criterios

El mandatario señaló el viernes que La Paz tendrá obras si César Dockweiler es el elegido, mientras que el jefe de Sol.bo, que postula a Álvaro Blondel, prometió que su gestión edil comprará vacunas contra el Covid-19 a sectores como gremiales y transportistas.

Romero no descartó que esa instancia analice estos casos. En contacto con el Streamming de EL DEBER, dijo que es posible que algunos de estos temas “puedan ser objeto de conocimiento jurisdiccional por parte del Órgano Electoral. Por ello, no es prudente ni adecuado anticipar criterios”.

Ayer, la Sala Plena estuvo reunida, y Romero informó que no se trató este tema. Aclaró que el órgano electoral no ve estos casos de oficio. “Uno de los principios es la actuación a demanda de parte, y en esta base se sustenta el derecho electoral en Bolivia y en la mayoría de los países”.

La senadora por Creemos, Centa Rek, solicitó al TSE, censurar y sancionar el “abuso excesivo y uso de recursos del Estado en campaña electoral, discriminando ciudadanos, regiones de Bolivia y el derecho a tener asistencia (en salud) en igualdad de condiciones”.

El viernes, Arce dijo que “la candidatura del MAS-IPSP en todo el país es la única que puede garantizar dos cosas: que se trabaje para el pueblo paceño y, segundo, que se trabaje de la mano con el Gobierno nacional. De esta manera asegurarnos que todos los planteamientos, que todas las ideas que nos está proponiendo el hermano César (Dockweiler) se cristalizan para el bien de todos los paceños y paceñas”.

El 25 de enero, el candidato azul a la Gobernación, Mario Cronenbold, ya lo había sugerido al comentar la encuesta de Ciesmori para Unitel, que le daba el segundo lugar con un margen ante Luis Fernando Camacho, que podría llevar a una segunda vuelta.

Entonces, señaló que a través suyo, se podría gestionar recursos con el Gobierno central para concretar obras importantes para el departamento, mismas que, según su criterio, no se han visto reflejadas en la administración de Demócratas, que gobierna desde hace 14 años.

En La Paz, Luis Arce fue directo, ofreció apoyo del Gobierno para concretar específicamente las propuestas del candidato del MAS. “Nuestro hermano César (Dockweiler) tiene propuestas de empleo para la juventud, para que cambiemos la cara de la ciudad, para que subamos el deporte y la cultura, para reactivar la economía de nuestra ciudad y nosotros desde el Gobierno lo vamos ayudar, vamos a trabajar conjuntamente para que todos esos anhelos, esas esperanzas de todos los jóvenes paceños se hagan realidad”, complementó.

La semana pasada, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en un acto oficial en Santa Cruz, pidió apoyo para la candidata a alcaldesa por esta ciudad, Adriana Salvatierra. Sin mencionarla, dijo que se debía apoyar a una mujer joven.

De la misma manera el alcalde Luis Revilla indicó este lunes que el Gobierno Municipal de La Paz ya ha entablado contactos con el fin de gestionar la compra de al menos 250.000 vacunas contra la Covid-19, que serán destinadas exclusivamente para la ciudad sede de gobierno, “de tal manera que eso alivie los efectos de la pandemia y apure el proceso de inmunización”, dijo Revilla.

Aseveró que ya se ha tomado contacto con los fabricantes que analizan la disponibilidad, pero que además existe comunicaciones con algunas empresas que serían representantes de laboratorios en el país, lo cual facilitaría la adquisición.

Revilla precisó que la Alcaldía entabló contacto con AstraZeneca, pero también ha recibido ofertas de vacunas chinas y rusas. Señaló que hasta el fin de semana se espera conocer la disponibilidad, costos y tiempos de entrega, para tomar decisiones.

Álvaro Blondel, candidato a la Alcaldía por Sol.bo, había criticado a Arce. Recordó que “siempre” la Alcaldía paceña fue asfixiada por el Poder Ejecutivo, situación que no será la excepción en esta oportunidad.

“Una vergüenza, una pena que el presidente haya vertido esas palabras. Él tiene que gobernar para todos los bolivianos, sea el partido que sea el que gane. Nosotros como Gobierno Municipal de La Paz hemos estado permanentemente agobiados, asfixiados por el Gobierno central. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones con quien corresponda por el beneficio de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de los paceños y las paceñas”, manifestó.

Además, consideró que el municipio paceño no sólo fue amenazado, “siempre hemos estado perseguidos, simplemente porque no queremos hegemonía, simplemente porque no queremos más abuso”, añadió.

La mañana de este lunes, fue el turno del anuncio de Revilla. La respuesta del MAS fue casi inmediata. El diputado Juanito Angulo fustigó a los candidatos de la oposición que utilicen en sus campañas de manera “tendenciosa” y “política” con el anuncio de vacunas contra el coronavirus, y denunció que su intención es ganar votos para las subnacionales.

“De manera subjetiva, no, de manera tendenciosa, política, algunos candidatos o algunos jefes de partidos como Luis Revilla recientemente han dicho que van a comprar vacunas pero esa oportunidad (el alcalde) dijo que no tiene plata, que no tiene recursos pero ahora dice que vamos a comprar”, cuestionó.

El legislador consideró que todo lo contrario ocurre en el caso del Gobierno que, según dijo, tiene la misión de brindar información sobre el proceso de vacunación en todos los departamentos.

Para la llegada de cualquier tipo de vacunas, dijo que debe existir algún tipo de coordinación con el Ejecutivo. “Algunos se atribuyen de manera personal y eso puede tardar más. Por ello solamente actúan de manera política”, sostuvo.

Consideró que existe “una tergiversación” de parte de la oposición al cuestionar la labor de Arce quien, insistió, solo busca informar a la población para mantenerla en tranquilidad. Por ello, negó que haya algún tipo de presión desde el Gobierno

La senadora Centa Rek denunció “el uso abusivo que el gobierno está haciendo de la pandemia en campaña. No es correcto que un gobierno que mal atiende la salud de los bolivianos condicione la distribución de vacunas del Covid-19 y presione a los votantes a tener que votar por el MÁS para ser atendidos en este derecho a la vida”.