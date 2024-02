Autos ‘chutos’ cargan al mes el valor de $us 7,5 millones en combustibles

En el municipio de Palos Blancos las filas por gasolina eran interminables. Al lado de los vehículos había filas de galones, que estaban ocultos con hojas de plátanos. La mayoría de los automóviles en la columna no tenían placas de circulación y muy pocos tenían la matrícula. Lo mismo pasó en varios municipios de los Yungas de La Paz y del norte de La Paz . Ante ese panorama, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) denunció que estos vehículos indocumentados y con placas clonadas cargan al mes al valor de 7,5 millones de dólares en gasolina.

Muchos conductores estaban desesperados la semana pasada en los municipios yungueños de La Paz. No podían comprar gasolina, ya que la mayoría de sus vehículos son indocumentados. Los “legales” , como llaman a los automóviles con placas, podían cargar en estaciones de servicio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Muchos aprovecharon esto y cargaban el combustible hasta tres veces al día, ya que revendían el producto.

“Yo tengo un auto legal y cargo gasolina sin fila en la estación de YPFB. No hay problema, a veces hay filas, pero por lo general no me faltó el combustible”, relató un conductor que realiza la ruta entre Rurrenabaque y Palos Blancos.