Avanza la limpieza, pero está pendiente el arreglo del ornato

Desde el sábado hasta el mediodía de este lunes se levantaron más de 3.200 toneladas de residuos y esperan que hasta la noche de este martes se pueda regularizar la frecuencia en el recojo de la basura domiciliaria. Lo que aún queda pendiente son los arreglos a las jardineras y otros espacios públicos.



La gerenta de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), Andrea Hoyos, informó que hasta este lunes se abarcó el 60 por ciento de la limpieza de la ciudad. Hay 2.500 personas desplegadas en tres turnos y en distintos puntos, de las cuales 2.000 son del operador Vega-Solví y 500 municipales.



Para facilitar el trabajo han establecido puntos de acopio, donde se acumulan llantas, restos de poda, tierra y cascote. Los dos primeros serán llevados a Normandía, donde se hace la trituración.



“La tierra y los cascotes serán distribuidos a diferentes barrios, en lugares donde no hay pavimento”, indicó Hoyos.



La gerenta de Emacruz señaló que el trabajo de este lunes se centró en la zona norte y en el segundo anillo, lugares donde se instaló la mayor cantidad de puntos de bloqueo durante los 36 días de paro indefinido. Entre tanto, estimó que todos los obstáculos que quedan en las diferentes vías, serán levantados hasta finalizar el martes.



El movimiento rutinario de la ciudad se restableció este lunes y los conductores todavía debieron desviar los obstáculos que aún no han sido retirados de la vía pública.



Una de las cosas que más llama la atención de los transeúntes son los daños al ornato público. Las jardineras que sirvieron como escape del tránsito durante los días de paro quedaron con los ladrillos levantados y otras sufrieron daños en los cordones.



En el tercer anillo de la avenida Tres Pasos al Frente los bloques de cemento, que sirven de muro al camellón y a la rotonda, fueron sacados y todavía permanecen a un lado.



Los ladrillos de las jardineras del segundo anillo están regados, como ocurre en la zona del Cine Center, Madre India y avenida San Aurelio.



En el octavo anillo, zona del Cambódromo, el cordón central que desviaba el tráfico fue retirado y ahora el caos se apodera de esta intersección, toda vez que ya no hay ningún separador que ordene el paso de los motorizados.



Hay otros daños que llevan más tiempo, pero que se hicieron visibles durante los días de paro, puesto que la gente acudía a caminar y a pasear en bicicleta. Este es el caso del Cambódromo, donde se registran daños en el cerramiento en varios sectores. En el octavo anillo una parte se vino abajo; entre el sexto y séptimo hay un tramo donde no queda cerramiento; mientras que entre el cuarto y quinto anillo hay dos lugares que están por caerse.



El secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, señaló que después que se levantó el paro, el sábado al mediodía, se inició de inmediato la recolección de basura, llantas, escombros y tierra. Indicó que se movilizó también maquinaria pesada para hacer las tareas.



Aunque todavía no se han dado detalles de los arreglos de las jardineras y otros espacios de la ciudad, Luna informó que este lunes seis empresas ingresaron a trabajar en la limpieza de canales, tarea que ya estaba programada, pero con el paro sufrió retraso.



Se quitará el sedimento y la maleza que han crecido en los desagües que necesitan estar limpios para encarar la temporada de lluvias y evitar inundaciones en los barrios.



“Ingresamos con 12 frentes de trabajo, de los cuales ocho son con maquinaria y cuatro con personal de limpieza”, informó Luna.



Se trabajará en sectores del canal Cotoca, Tres Pasos al Frente, 16 de Julio, 18 de Marzo, Plan Tres Mil, Nuevo Palmar, Moscú, Piraí, cuarto anillo entre Roca y Coronado y San Martín, y cuarto anillo, entre Pero Vélez y Radial 27.



“Hemos identificado los canales principales que tienen mayor emergencia para su limpieza, donde se trabajará durante todo el mes (de diciembre)”, indicó Luna.



También se limpiarán las lagunas de regulación, adelantó el secretario de Obras Públicas.



Los vecinos esperan que también se priorice el mantenimiento de parques y plazas, toda vez que finalizaron las clases y aumenta la afluencia a estos espacios.



PUNTOS DE ACOPIO



Los residuos especiales o voluminosos se están acopiando en puntos específicos. Uno de ellos está al frente de Emacruz, donde hay restos de poda, escombros, tierra y llantas, material que será llevado hasta la Planta de Tratamiento y Reciclaje en Normandía, donde funcionan las plantas trituradoras de poda y escombros.



INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO



En medio del paro indefinido, los trabajadores de Vega-Solví paralizaron el recojo de basura durante casi un día, lo que afectó la frecuencia en la recolección domiciliaria, por lo que hay zonas donde tienen basura acumulada desde la anterior semana. Anteriormente, el cerco al vertedero también suspendió el servicio por una semana.