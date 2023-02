Avasalladores retoman Santagro y hay 1.800 hectáreas de cultivos en riesgo

El jurista reveló que se realizó un cabildo donde los avasalladores se organizaron bajo la denominación de una segunda revolución agraria. “Han hecho el cabildo del delito. Ahí se organizaron para avasallar el predio. Le llamaron el cabildo por la tierra de una segunda revolución agraria, algo que no es así. Se planificó y ayer (lunes) llegaron al predio”, dijo Aguilera.

Cuatro de los 10 trabajadores que estaban en el lugar estuvieron desaparecidos por varias horas, debido a que huyeron hacia el monte por temor a perder la vida, se conoce que están heridos pero no se tiene reporte confirmado sobre su estado de salud.

La denuncia presentada al Ministerio Público el mismo 25 de diciembre por los propietarios de Santagro fue por robo agravado y lesiones graves y leves, no por avasallamiento.

Alicia Tejada, investigadora en temas de tierras, afirmó que, hasta el momento y pese a la cantidad de avasallamientos ocurrido en la provincia Guarayos, los afectados no se han podido organizar ni unir, para buscar resultados de manera conjunta.

Aguilera indicó que mientras más tiempo se quede el grupo irregular en Santagro, mayor es el daño causado a las 1.800 hectáreas de soya sembrada en la propiedad hace más de dos meses, ya que los avasalladores no dejan suministrar a los campos agroquímicos, insecticidas y abono.

“No podemos continuar siendo agraviados y que no se haga nada contra ellos”, remarcó y agregó que se desconoce si los grupos delincuenciales continúan en la propiedad, pero esperan un informe de la Policía que hasta el momento no dio información sobre el estado de salud de los uniformados, ni los vehículos oficiales que fueron dañados por los avasalladores. Se conoció también que, hasta el mediodía de este martes no se presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía de Guarayos.