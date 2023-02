Avasallamiento: Hay más de $us 4 millones en riesgo por toma ilegal del predio Santagro

Información referencial de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), compartida por el presidente de la organización productiva, Fidel Flores, estima que la retoma de Santagro cometida por un presunto grupo irregular no solo pone en riego la cosecha de 1.800 hectáreas de soya, también atenta contra los $us 4 millones invertidos, según él, por los propietarios del predio que desde hace 20 años despliega actividades agrícolas en la zona.

Hizo notar que, aparte de la inversión en riesgo por falta de seguridad jurídica de la tierra, también está comprometido el financiamiento de al menos $us 700.000 en la siembra de las 1.800 hectáreas de soya sembradas, listas para cosechar en el predio Santagro. La información fue divulgada por el presidente de Anapo en el programa televisivo ‘Que no me pierda’ de la Red Uno de Bolivia.