Parece una fábula. Una realidad ficcionada. Pero no. El narco boliviano se quedó sin avionetas para transportar su droga a Paraguay y a otras zonas de Brasil. Su logística está en crisis. El negocio, en estos 16 años de gobierno masista, creció de manera vertiginosa y ya no abastecen las avionetas que se tienen en las pistas clandestinas.

El negocio se les fue de las manos. Ya no pueden ocultar nada. La droga está desbordada y los clanes chapareños tienen que crecer, ganar territorios, vender su sobreproducción. Están expuestos y ellos lo saben. Su negocio rutilante los tiene agarrados del cuello. Su ambición desmedida, la idolatría al dinero, al poder los tiene enajenados. Su futuro es muy claro: les espera una guerra entre clanes familiares, entre narcos, entre territorios, entre dirigentes. Están conscientes que el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal. Las casi 55 mil toneladas que se producen en Bolivia de coca, no se comercializa en mercados legales. Todo es para el narco.