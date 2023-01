Aviso de más detenciones enciende alertas y Gobierno cree que buscan impunidad

“Si esa es la forma de administrar justicia en este país, todos los ciudadanos debemos estar preocupados. No creo que sea una forma de administrar justicia con encapuchados y helicóptero al lado . Ese ha sido un mensaje muy claro para los opositores externos e internos que tiene el Gobierno”, afirmó Cuellar en alusión a la forma en la que fue aprehendido Camacho el 28 de diciembre de 2022.

La autoridad académica precisó que no se busca la “impunidad” de ningún boliviano, sino una “justicia transparente”. “Queremos una justicia transparente, una justicia independiente, con división de poderes. No puede ser que los políticos hablen a nombre de los operadores de justicia, no puede ser que el Ejecutivo anticipe las sentencias”, dijo Cuéllar.