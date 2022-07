Axel: “El amor no nace desde el día uno; se construye cada día”

Vinculado a Unicef, el cantante argentino Axel participó de la tercera versión en Bolivia de la teletón Tiempo de Actuar, llevada a cabo por la organización mundial, que superó su meta y recaudó 1.553.463 bolivianos para financiar programas de ayuda a más de 25.000 niños y adolescentes del país. El autor e intérprete de Te voy a amar, Somos uno, Amo y Vivo por ti, conversó con EL DEBER de su labor social, de lo que hizo durante la pandemia y de lo que se viene en su carrera.



Tu interés por el trabajo social y solidario no es algo reciente en vos, ya que llevás varios años al frente de una fundación en Argentina y es frecuente verte en eventos de este tipo. ¿Qué es lo que más te motiva al involucrarte en estas causas?

No hay que olvidar que todos somos hermanos y debemos ayudarnos. Yo siempre estoy muy agradecido por la oportunidad de ayudar cada vez que se pueda y mucho más cuando se trata de Unicef, que doy fe que todo lo que recauda es para cada país y eso es importante recalcar. Por mi parte, estoy desde hace 14 años con la fundación Sur solidario. Son 1.000 chicos que reciben alimento todos los días. Y los ayudamos a realizar sus sueños.

La pandemia, sin duda, ha representado un golpe para el sector artístico. En tu caso, ¿cómo te afectó en lo familiar?

Es algo que nos afectó a todos por igual, gente de grandes y de pequeñas ciudades, pero también fue una oportunidad de mucho aprendizaje y reflexión. En mi caso me llevó a estar más en casa, algo que mi familia agradeció porque yo vivo de las giras. Entonces, de repente, estuvimos compartiendo casi dos años, el día a día. Eso fue como una bendición.

¿Cómo asimilaste el tener que alejarte del público?

Yo soy el artista que soy gracias a la gente, entonces, imaginate lo que significa dejar de encontrarte con el público después de 20 años de no parar. Esas cosas me afectaron mucho, pero también me generó una especie de gratitud por lo que uno tiene, de saber valorar cada viaje, cada concierto, cada encuentro.

Luego de Solo por hoy, una canción de esperanza, este año lanzaste Somos lo que fuimos, una balada profunda, de esas que tienen tu marca. ¿Se viene el noveno disco?

Estamos preparando el noveno disco, donde, sin duda, estará Solo por hoy, una canción de mucho espíritu, de mucho ánimo, de enfrentar la batalla de cada día. Me sentí muy feliz de haber lanzado esa canción. Somos lo que fuimos es una canción de amor, muy Axel, que transmite el camino hacia el amor, que no nace desde el día uno, sino que se construye cada día. Tengo varias otras canciones escritas y estamos preparando ese nuevo material con mucha ilusión porque un nuevo disco es como el nacimiento de un nuevo hijo, un paso más en el camino.

¿Hay la posibilidad de tener a Axel de gira por Bolivia?

Sí, sin duda, espero que se dé. Estamos con todo mi equipo trabajando en eso para que antes de fin de año podamos estar por aquí de gira. Aunque sea, un primer paso, con formato acústico, pero empezar a dar ese paso para reconectarme con la gente y venir más seguido. La verdad que en Bolivia me siento como en mi casa, con mucha calidez. Así que quisiera devolver eso con mi música.

