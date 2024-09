Esta vez me tomó por sorpresa el ex presidente fugado, creí que abandonaba efectivamente la marcha hacia La Paz que organizó exigiendo, entre otros puntos de relleno, ser habilitado como candidato presidencial en las elecciones de 2025 (y hasta es capaz de exigir, a medida en que se acerque a la sede de gobierno, que de una vez se le garantice que ganará en esas elecciones).

Creí en ese abandono porque, primero, hizo el anuncio luego de que sus fuerzas se enfrentaron con una avanzada del arcismo y fueron, no más, bien apaleadas; ya sabemos que el ex presidente es de los que cree que si bien las balas persiguen a los cobardes, generalmente no los encuentran... Segundo, porque, efectivamente, salió del teatro de operaciones y pensé que la decisión de abandonar que pondría en consideración de su Estado Mayor del Pueblo era no más una patraña y ni se me pasó por la cabeza que sería aceptada y, menos aún, que Evo se reincorpore a la marcha.