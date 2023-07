Baja la exportación, sube la importación: déficit comercial

Me hubiera gustado empezar esta columna anunciando que el comercio exterior boliviano va por buen camino este año, sin embargo, no es así, lamentablemente. Pero como no soy pesimista diré que, de tomarse buenas decisiones con prontitud, las cosas podrían mejorar, por tanto, los datos que a continuación expondré pasarían a reflejar una situación circunstancial que cambiaría para bien, siempre y cuando se den acuerdos de buena voluntad entre gobernantes y gobernados.