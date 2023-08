Bajones que no se pueden ignorar

La ASFI, por su parte, señala que estas estadísticas no toman en cuenta los fondos que se encuentran en fideicomiso por la intervención del Banco Fassil, y, en consecuencia, destaca la solidez y solvencia del sistema financiero. Sin embargo, algunos expertos alertan que, de mantenerse la reducción de los depósitos, habrá menos recursos para la colocación de créditos, lo que podría influir en la subida de las tasas de interés no reguladas. Ésta es una señal de que la economía se está poniendo un poco más lenta.

Lo que sucede en estos tres sectores no deja de ser sintomático del magro desempeño de la economía en su conjunto en lo que va del año. Hay voces oficiales que niegan esta situación, pero se basan en comparaciones que no son las más adecuadas. Ya no corresponde comparar las cifras de este primer semestre con los disminuidos valores de pospandemia. Más útil resulta admitir que la curva de crecimiento ya no es tan pronunciada, como la del año pasado, y que hay que seguir tomando medidas de reactivación económica.