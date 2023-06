Balcázar: “Camacho en la cárcel, el modelo de voto regional no funcionó”

El asesor y yerno del exmandatario, Mauricio Balcázar respondió parafraseando a Goni con una pregunta: ¿si no es esto, entonces qué es? y recordó que el encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho, “que es una barbaridad”, demuestra que la elección regional no funcionó en la administración del MAS, al que definió como centralista, autoritaria y, también, presidencialista.

En ese punto, reveló que mientras Goni redactaba la propuesta “no todas las personas que trabajaron en esto estuvieron siempre de acuerdo . Algunos de ellos no lo estuvieron y tenían otra mirada, se lo decían y Goni les respondía: ‘si no es esto entonces, ¿qué es?’ y esa discusión debe seguir, piénsenlo”’.

En ese marco, dijo que la propuesta es de crear una participación popular II . “Los municipios se pueden organizar según sus propios estatutos autonómicos, no está definido cómo serán sus elecciones. Si quieren pueden hacer por plancha, o por nombres. Cada municipio podría organizarse de una u otra forma y de esa manera se da flexibilidad y no se crea una regla única”.

Además, manifestó que el gobernador “llega a formar parte del Poder Ejecutivo. Es decir, ni siquiera es descentralizado. En el ámbito municipal, los concejos municipales designan al alcalde, no hay democracia directa. El pueblo vota, pero no elige, retrocede todo lo avanzado. Y las cartas orgánicas las aprueba el Senado de la República. Ya nada va a voto, no hay cabildos, no hay referéndum, así que es un absoluto retroceso porque la soberanía no es del pueblo”, dijo Santistevan.