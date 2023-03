Banco Central de Bolivia retoma la venta directa de dólares ante escasez en el mercado

“Más allá de los motivos, hay una aceptación implícita de que la población no está recibiendo la cantidad de dólares que está demandando”, sostuvo José Gabriel Espinoza, ex director del BCB.

“El Banco Central está diciendo: si no te dan dólares ven a mí, pero ese mensaje no es correcto. Los bancos, casas de cambio y remesadoras no están dando dólares porque no quieren, sino porque no les están proveyendo la cantidad de dólares (que necesitan)”, afirmó el experto en finanzas Jaime Dunn.