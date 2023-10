Banco Mundial reduce del 2,5% al 1,9% crecimiento del PIB

Para el economista Germán Molina, las previsiones que hace el BM son reales, pues a pesar de lo que se informa desde lo ministerios de la cartera económica, “las disputas políticas que se han acentuado las últimas semanas, los constantes bloqueos y un Congreso que traba el desembolso de recursos externos, sin duda que afecta al desempeño económico, ya que los diferentes agentes económicos no pueden desarrollar de forma plena sus actividades productivas y comerciales”, observó Molina.

“La economía boliviana continúa en la senda de la reconstrucción y reactivación económica. Algunos indicadores muestran esta continuidad, así como la fortaleza de su estabilidad. El valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, hoteles y transporte aéreo registran valores superiores a los de la pasada gestión. Al mes de abril de 2023 el valor de ventas en los restaurantes llegó a $us 203 millones, en tanto que el de los hoteles fue de $us 34 millones y el transporte aéreo facturó $us 141 millones. Una muestra de que se mantiene el dinamismo de la demanda interna de la economía boliviana”, destacaron desde la dependencia gubernamental.