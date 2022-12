BCB reduce encaje legal para subir la liquidez del sistema financiero

El Banco Central de Bolivia (BCB) decidió bajar el encaje legal para incrementar la liquidez del sistema. La medida permitirá, liberar recursos que las financieras deben reservar, para evitar cualquier tipo de contingencia. Esta retención es mayor en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en moneda extranjera; es decir, que por cada $us 100, las financieras deben tener un encaje o reserva de $us 5.

Es decir, que por cada $us 100, unos $us 4 se destinarán a encaje legal (reserva), cuando antes se destinaban $us 10.