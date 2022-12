Belén, el pesebre sigue asediado

Israel, a través de sucesivos gobiernos, no deja que la cuna de Jesús se desarrolle como otros pueblos. Al contrario, cada vez las noticias son peores. Israel consigue avanzar con sofisticados métodos de avasallamientos, construcción de casas, cercos a los habitantes; es otra forma de “limpieza étnica”.

Bajo el pretexto del terrorismo, que los propios israelíes fomentan al no dejar alternativas a los palestinos, las tropas ahogan diariamente la vida cotidiana de miles de habitantes de los territorios palestinos. Aunque el cuidado de la iglesia de la Natividad está en otras manos, Israel contrala el ingreso a la ciudad y los visados para los peregrinos.

Las noticias del terrorismo de Estado que ejerce Israel controlando las actividades de millones de palestinos, la falta de empleo, las dificultades de locomoción, el escaso acceso al agua, no se difunden porque hay siempre una barrera. El escudo del “antisemitismo” condena a todo crítico de las políticas de este país. La propiedad interesada de muchos medios de comunicación con alcance mundial interfiere la mayor publicidad de estos sucesos.

Sin embargo, el mundial de fútbol en Qatar mostró que la lucha libertaria palestina no está aislada. Los jugadores de notables selecciones, como la de Marruecos, exhibieron la bandera palestina. El gobierno israelí no pudo ocultar su enojo y su preocupación por no tener espacio en esa cita de emociones.