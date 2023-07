Beni y Santa Cruz frente al Bicentenario, ¿socios o adversarios?

Apasionante lo que se viene por delante. He encontrado centros de ideas en ebullición, y con la siembra de café que propongo como metáfora y como realidad, me he reunido con ciudadanos que tratan de compatibilizar agenda desde Riberalta, Magdalena, San Ignacio de Moxos… con temas culturales y territoriales como la Amazonia, Moxos, el aporte jesuítico, el barroco americano. Venía de trabajar una semana en Riberalta con actores y temas similares, y en donde el protagonismo institucional del Club Social Progreso, la Sociedad de Estudios Geográficos, Históricos y Geopolíticos de la Región Amazónica de Bolivia, y la existencia de liderazgos productivos desde la sociedad civil, como Carlos Valdés, suman un aporte inteligente.