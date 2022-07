Bergoglio y el obispo de Roma

La razón es que si normalmente es mucha la influencia que Roma tiene en el mundo y el papa en su condición de obispo de Roma, vicario de Cristo en la Tierra y pastor universal de los católicos, los que no lo son saben o intuyen que ese lugar del mundo es especial, particularmente en momentos de transición, crisis y cambios de paradigmas, esa influencia crece aún más.

Abona a esa exposición el dogma de la infabilidad del papa, según el cual “cuando, cumpliendo su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define en virtud de su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe o las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal”. Cuando el papa pronuncia una definición infalible, se dice que habla ex cathedra. La misma infalibilidad tienen las doctrinas expuestas con igual tenor por el colegio episcopal junto con el papa (cfr. Código de Derecho Canónico, canon 749). Esta autoridad magisterial es la de declarar lo contenido en la Revelación, como precisa el mismo Concilio: “El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles” (Pedro María Reyes Vizcaíno).

En ese contexto, mientras no se trata de cuestiones de fe, es lícito para los católicos no estar de acuerdo con la visión del papa sobre determinados temas, sin dudar de su buena fe y de que trata de ser un mensajero de paz y no de guerra. Y así como unos estaban felices con la actuación de Juan Pablo II respecto al mundo socialista, hoy reniegan con el papa Francisco por su papel frente, por ejemplo, al socialismo del siglo XXI, y a la inversa…