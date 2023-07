Como no somos compradores compulsivos, sino más bien mesurados y selectivos, nuestra biblioteca tiene una escala familiar, proporcional al tiempo que le dedicamos a la lectura, que es bastante. Por eso siempre me llamó la atención que el exvicepresidente hiciera alarde de su biblioteca de diez mil libros. Si uno lee un libro a la semana -lo cual es demasiado, hay escritos que tienen mil páginas-, sin enfermedad que lo retrase ni novia que lo distraiga, desde los quince hasta los ochenta años, habría leído alrededor de tres mil cuatrocientos libros. Incluso si duplicamos la cifra recurriendo al scanning u otra técnica de lectura veloz que usan los tarambanas que anteponen la cantidad sobre la calidad, aún seguimos distantes de la cantidad de libros que afirma haber leído aquel excéntrico personaje.

La biblioteca familiar es fuente de conocimiento. Todo lo que predicamos tiene allí su fundamento. No es posible tener una opinión de peso si no leemos libros o si le damos un mal uso a los pocos que tenemos: como cuña para nivelar las patas de una mesa, como platillo para una taza de hirviente café o para golpear en la cabeza a un hijo desobediente. Por cierto, tampoco es posible dárnoslas de cultos si los libros que leemos están escritos por especuladores de la astrología, conferencistas motivacionales o coaches vende-humo, cuyo pobrísimo contenido no hace más que propagar la banalidad y el esnobismo.