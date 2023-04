Bien o bueno, como malo o muy malo

Si las acusaciones provienen de quienes son famosos por su violencia verbal y su tendencia a mentir, no tendrán mucha credibilidad. Inclusive si se imputa a ministros o altos ejecutivos estatales como corruptos o cómplices de pandillas criminales, la eficacia será pobre si los denunciantes continúan ofreciendo pruebas que no presentan, o lo hacen a medias, o, ellos mismos cargan sobre su espalda denuncias del mismo tipo y una trayectoria de embusteros.

El MAS tiene ese problema, desde su máxima cabeza, quien ha hecho grandes promesas que sabía que no iba a cumplir (no volveré a postularme si no me quieren) o afirmaciones pequeñas (hago 2.000 abdominales diarios). Me ha tocado vivirlo, el año 2016, cuando el Sr Morales Ayma afirmó públicamente que en charla personal, yo lo había invitado a subirse “al tren del neoliberalismo”, reiterándolo en el congreso de su partido (Ivirgarzama), hace apenas unos pocos días.