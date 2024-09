Biotecnología: para muestra basta un botón

La producción de organismos antagonistas (controladores) de las plagas de nuestros cultivos hoy en día de gran importancia en el control biológico de plagas y enfermedades. La inseminación artificial, la transferencia de embriones, el cruzamiento e hibridación de las plantas para obtener más y mejores frutos, mayor cantidad de granos, animales más pesados y productivos, etc., etc.

Qué tiene de malo exportar, ¿si la Argentina no nos exportara trigo nos conformaríamos comiendo yuca y chuño? A propósito, el chuño es producto de un proceso biotecnológico natural manejado por nosotros los humanos. Qué tiene de malo de que algunos chapareños civilizados exporten sus bananas y piñas a Argentina. No significa este un largo plus en la cadena productiva, más fuentes de trabajo, más volumen para los transportistas, los mecánicos, etc., etc.