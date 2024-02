Bloqueos y falta de dólares quitan el sueño a los empresarios bolivianos

El 5 de febrero se cumplió el décimoquinto día de bloqueo que lleva a cabo el ‘ala evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país. El mismo Gobierno se encargó de cuantificar las pérdidas que ascienden a $us 1.000 millones, daño que se lleva, principalmente el sector productivo.

El bloqueo, la medida de protesta “institucionalizada” en Bolivia, es una de las preocupaciones que quita el sueño a los ejecutivos y empresarios bolivianos, sobre todo en 2024, que ha sido calificado como un año pre-electoral, en el que los partidarios del MAS se han jurado una “guerra total” por la candidatura del partido rumbo a las elecciones 2025.



La falta de dólares, los cupos para exportar, el contrabando, la competencia desleal de las empresas del Estado, la falta de biotecnología, la politización de la economía, los conflictos sociales, la corrupción en las entidades públicas y la ausencia de seguridad jurídica, son las otras nueve situaciones que preocupan a los ejecutivos.



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, manifestó que lo que actualmente exporta Bolivia es inviabilidad y conflicto. “Los paros, junto al contrabando, se han vuelto la asfixia de las industrias y de la economía. Hemos empezado el 2 de enero con bloqueos y ya conocemos que, por ejemplo, el (proyecto) tren bioceánico ha cambiado de ruta, precisamente porque Bolivia no puede garantizar un tránsito permanente y libre”, manifestó.



Al mismo tiempo, precisó que la escasez de dólares es una permanente preocupación para las industrias, que deben programar su compra en la banca, así como la corrupción en las entidades públicas.



“Hoy enfrentamos el reto (de integrar) del Mercosur. No vamos a poder ser miembros si el comercio no va poder transitar con el actual nivel de bloqueos; el año pasado han sido más de 150 días. Y el otro tema, al sector industrial nos preocupa profundamente el funcionamiento de las instituciones del Estado. Doy como ejemplo el Senasag (Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), que se ha constituido en el gotero del gobierno, obstaculizando e inviabilizando la producción del café de Caranavi (norte de La Paz)”, que no tiene licencia para exportar, aseveró.



Por su parte, Carlos Kempff, presidente de Executive Forum Bolivia, comunidad global de líderes empresariales, afirmó que la carga política en la que está sumergido el país provoca que muchas de las decisiones gubernamentales, no toman en cuenta los ‘dolores’ que pueden tener los empresarios o la economía. “Existen candados ideológicos, que tiene esta administración gubernamental, que no la deja tomar algunas decisiones que son pragmáticas”, resaltó.



Mencionó también la imposición de cupos a las exportaciones, la competencia desleal de las empresas estatales, el retraso en la aprobación de la utilización de la biotecnología. “Esas son las decisiones que tienen una carga ideológica y que, si fueran más pragmáticas, el país andaría en otra situación”, consideró Kempff.



Para Christian Parada, presidente de Juventud Empresa, la política monetaria, el clima de negocios y estabilidad política, y la seguridad jurídica para la propiedad privada, son las dificultades que enfrentan los empresarios jóvenes. “La volatilidad en los precios afecta directamente los costos operativos de las empresas, erosionando la rentabilidad y dificultando la planificación a largo plazo”, subrayó, a tiempo de revelar que muchos empresarios han comenzado a caer en mora con sus proveedores en exterior, situación que puede provocar subida de precios, cobro de intereses penales y hasta corte de líneas de crédito por parte de proveedores en el exterior.



Parada mencionó también que la actual situación del Órgano Judicial y los bloqueos generan desconfianza en el país. “Esto puede afectar a la calificación de riesgo que otorgan organismos e instituciones internacionales. Esta disminución de calificación también afecta a los empresarios y la credibilidad que puedan tener sus negocios en el exterior con proveedores y clientes”, advirtió.



Por último, mencionó que la seguridad jurídica proporciona a los empresarios la confianza necesaria para realizar inversiones a largo plazo. “La falta de protección legal puede desincentivar la inversión y obstaculizar el desarrollo empresarial”, añadió Parada.



Marcelo Áñez, ejecutivo de una importante empresa trasnacional de cadena de suministro, identificó dos situaciones que desalientan las inversiones y al empresariado: el deterioro del estado de derecho, que se traduce en mayor inseguridad jurídica, y la sostenibilidad del modelo económico boliviano de las últimas décadas.