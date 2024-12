¿”Boleas”/coqueas? ¡Consumes cocaína!

Mucho tiempo después (el año 2000), desde el Centro Latinoamericano de Investigación Científica, habíamos conseguido los recursos económicos necesarios para un estudio orientado a obtener evidencia sobre si tomar mate de coca era lo mismo que consumir cocaína. El estudio se llamó “¿Es posible diferenciar analíticamente un consumidor de coca de uno de cocaína?”. Las satisfacciones que obtuvimos de dicho estudio fueron muchísimas. Nos permitió viajar a Perú, Chile y Argentina para presentarlo… pero bueno esa es otra historia. En Bolivia… no nos dieron bola. O no quisieron creer en nosotros. Como sea, el estudio terminó siendo publicado en el número 17 de una revista científica española llamada “Adicciones” y que se edita en Palma de Mallorca (“Adicciones”, vol 17, N°1, 2005, pp. 61 – 69, Sociedad Científica Española sobre el alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías, Palma de Mallorca, España).

En resumen, para no utilizar palabras técnicas y facilitar la comprensión del tema, el estudio requirió la participación de un laboratorio del que no vamos a mencionar el nombre a fin de no promocionarlo, pero que es uno de los más grandes e importantes de la ciudad de La Paz. Ya había publicado una columna sobre el tema, pero la presente contiene detalles que había obviado la primera vez.

Se puede discutir “ad aeternum” aquello de “coca no es cocaína”, se puede hacer poesía y canciones al respecto; lo que no se puede discutir es que LA HOJA DE COCA TIENE COCAÍNA; que SIN COCA NO HAY COCAÍNA; y que no importa en qué forma se consuma la hoja de coca, SE CONSUME TAMBIÉN COCAÍNA. Punto. La coca, es lo que es, solo por la cocaína. Otro punto.