Bolivia, ante el reto de aprovechar Mercosur

El comercio entre Bolivia y Brasil, revela una historia de desigualdades. Las cifras son contundentes: en 1996, Bolivia exportó productos a Brasil por un valor de $us 35 millones, una cifra que aumentó a $us 205 millones en 2023, lo que representa un crecimiento de aproximadamente seis veces. No obstante, el problema radica en las importaciones. Durante el mismo periodo, las importaciones bolivianas desde Brasil crecieron de $us 183 millones a 1.914 millones, es decir, un incremento de más de diez veces. Esto ha llevado a un déficit comercial acumulado de $us 26.000 millones en contra de Bolivia entre 1996 y 2023.